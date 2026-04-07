Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich belastet von wieder anziehenden Ölpreisen mit Abschlägen ins lange Osterwochenende. Der DAX schloss 0,56 Prozent tiefer bei 23.168 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Verluste von 0,99 respektive 0,47 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 32 Gewinner und 66 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 75 Prozent.