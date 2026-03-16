Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenausklang nach einem volatilen Geschäft am Ende wieder südwärts. Belastend wirkten weiter steigende Ölpreise. Der DAX schloss 0,60 Prozent tiefer bei 23.447 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 1,45 respektive 0,14 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 31 Gewinner und 67 Verlierer.