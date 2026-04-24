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24.04.2026
Gold: Unter dem GD100 / Roche Holding: Ende der Seitwärtsphase? Hier klicken, um diese Konversation für Ringier Gruppe Schweiz-Mail als wichtig zu markieren
Nach dem Ausbruchsversuch vom vergangenen Freitag ist der Goldpreis in der laufenden Woche wieder unter den GD100 zurückgefallen.
24.04.2026 09:00
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