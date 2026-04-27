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27.04.2026
NASDAQ 100: Weitere Rekorde / Tesla Inc: Rückfall in den Trendkanal Hier klicken, um diese Konversation für Ringier Gruppe Schweiz-Mail als wichtig zu markieren
Für den NASDAQ 100 ging es am Freitag dank weiterer Kursgewinne (+2%) auf die nächsten Bestmarken hinauf.
27.04.2026 09:00
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