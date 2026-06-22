Klarheit wirkt sich direkt aus
Finanzen wirken weit über das Konto hinaus. Wer den eigenen Spielraum kennt, Rechnungen im Griff hat und weiss, wie es um Sparen, Anlegen und Vorsorgen steht, fühlt sich oft sicherer. Genau das zeigt eine repräsentative Studie der Bank Cler mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW): Finanzielle Klarheit ist ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden. Menschen mit gutem Überblick sind zufriedener und seltener gestresst.
Vorsorge bleibt oft unklar
Im Alltag gelingt dieser Überblick vielen noch recht gut. Schwieriger wird es bei Themen, die weiter in der Zukunft liegen. Gerade die Vorsorge ist für viele ein blinder Fleck. Das ist verständlich: Die 2. und 3. Säule, mögliche Vorsorgelücken oder die Frage, wie viel Vermögen später nötig ist, wirken schnell komplex. Gleichzeitig sind genau diese Themen wichtig, wenn Sie heute entspannt leben und gut auf morgen vorbereitet sein möchten.
Klarheit entsteht nicht von allein
Wer regelmässig spart, die eigenen Ausgaben überprüft und Ziele festlegt, stärkt das eigene finanzielle Wohlbefinden. Auch Gespräche helfen. Die Studie zeigt: Professionelle Beratung wird deutlich häufiger als nützlich erlebt als digitale Informationsquellen allein. Menschen mit einer festen Beraterin oder einem festen Berater haben zudem häufiger einen klaren Überblick über ihre Finanzen.
Gemeinsam den Überblick schaffen
Hier setzt die Bank Cler an. Wir sprechen mit Ihnen verständlich über das, was für Sie zählt: Wie lege ich mein Geld passend zu meinen Zielen an? Wie gestalte ich meine Vorsorge sinnvoll? Wo lohnt es sich, jetzt aktiv zu werden? Gemeinsam ordnen wir Ihre Situation ein und zeigen Ihnen nächste Schritte.
Klar planen, besser fühlen
Ob Sie Vermögen aufbauen, für die Pensionierung vorsorgen oder beides verbinden möchten: Die Bank Cler begleitet Sie mit Erfahrung in Anlegen und Vorsorgen. Klar, persönlich und auf Augenhöhe. So schaffen Sie die Grundlage für gute Entscheidungen – und für ein besseres Gefühl bei Ihren Finanzen. Schritt für Schritt, mit Plan.