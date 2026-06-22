Klarheit wirkt sich direkt aus

Finanzen wirken weit über das Konto hinaus. Wer den eigenen Spielraum kennt, Rechnungen im Griff hat und weiss, wie es um Sparen, Anlegen und Vorsorgen steht, fühlt sich oft sicherer. Genau das zeigt eine repräsentative Studie der Bank Cler mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW): Finanzielle Klarheit ist ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden. Menschen mit gutem Überblick sind zufriedener und seltener gestresst.

Vorsorge bleibt oft unklar

Im Alltag gelingt dieser Überblick vielen noch recht gut. Schwieriger wird es bei Themen, die weiter in der Zukunft liegen. Gerade die Vorsorge ist für viele ein blinder Fleck. Das ist verständlich: Die 2. und 3. Säule, mögliche Vorsorgelücken oder die Frage, wie viel Vermögen später nötig ist, wirken schnell komplex. Gleichzeitig sind genau diese Themen wichtig, wenn Sie heute entspannt leben und gut auf morgen vorbereitet sein möchten.

