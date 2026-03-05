Besuchen Sie unsere Produktseite, um mehr über diesen Fonds zu erfahren, oder setzen Sie sich mit unserem Vertriebsteam in Verbindung

Dieses Marketingmaterial bezieht sich auf Bellevue Funds (Lux) (nachstehend der „Fonds“), eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („société d'investissement à capital variable“, SICAV) unter der Grundlage der gültigen Fassung des Gesetzes des Grossherzogtums Luxemburg vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften („Gesetz von 1915“) organisiert und unter Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz von 2010“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zugelassen. Bellevue Entrepreneur Europe Small (Lux) ist ein Teilfonds der Bellevue Funds (Lux). Das vorliegende Werbematerial wird von Bellevue Asset Management AG herausgegeben, die als Vermögensverwalter zugelassen ist, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) beaufsichtigt wird und als Anlageverwalter des Fonds fungiert. Prospekt, Statuten, Jahres- und Halbjahresberichte, Kursinformationen sowie wesentliche Anlegerinformationen (PRIIP-KID) und weitere Informationen über den Fonds in deutscher und englischer Sprache können bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich, und den unten genannten Vertretern, Facility-Agenten, Zahl- und Informationsstellen sowie im Internet unter www.bellevue.ch kostenlos angefordert werden. Das Basisinformationsblatt (PRIIP KID) ist in den Sprachen der Länder, in denen der Fonds vertrieben wird unter www.fundinfo.com kostenlos erhältlich.

Das vorliegende Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, welche die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz an einem Ort, in einem Staat, Land oder einer Rechtsordnung haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Insbesondere ist es nicht für US-Personen im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 bestimmt. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Einschätzungen geben eine Beurteilung zum Zeitpunkt der Ausgabe wieder und können jederzeit ohne entsprechende Mitteilung geändert werden. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen Anlageziele noch die finanzielle oder steuerrechtliche Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Insbesondere die steuerliche Behandlung hängt von individuellen Umständen ab und kann sich ändern. Dieses Dokument ist kein Ersatz für eine unabhängige Beurteilung. Anlegern wird empfohlen, vor jeder Anlageentscheidung zu prüfen, ob diese Anlage in Anbetracht ihrer Kenntnis und Erfahrung im Finanzsektor, ihrer Anlageziele und ihrer finanziellen Lage angemessen ist, oder sich professionell beraten zu lassen. Die Angaben und Einschätzungen in diesem Dokument stellen keine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere im Zusammenhang mit Wert- und Ertragsschwankungen. Anleger müssen auch mit Kapitalverlusten rechnen. Wenn die Währung eines Finanzprodukts nicht die Referenzwährung ist, kann der Ertrag aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Die bei Zeichnung oder Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind nicht in den Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten haben negative Auswirkungen auf die Performance. Weitere Informationen über die damit verbundenen Kosten finden Sie im Abschnitt „Kosten und Gebühren“ des Prospekts. Alle hierin genannten Referenzwerte/Indizes dienen ausschliesslich Informationszwecken. Kein Referenzwert/Index ist direkt mit den Anlagezielen, der Strategie oder dem Anlageuniversum des Teilfonds vergleichbar. Die Wertentwicklung einer Benchmark gilt nicht als Indikator für die vergangene oder zukünftige Wertentwicklung des Teilfonds. Finanztransaktionen sollten nur nach gründlichem Studium des jeweils gültigen Prospekts erfolgen und sind nur auf Basis des jeweils zuletzt veröffentlichten Prospekts und vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichte gültig. Bitte beachten Sie die Risikofaktoren.

