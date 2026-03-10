Valor: 142109074 | ISIN: IE0002Z12PN9

Merkmale

Aktiv verwaltet und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Managers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Fonds zu berücksichtigen.

Outperformance gegenüber dem Benchmark durch die Abbildung der positiven und negativen Einschätzungen des Managers zu geeigneten börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Erreichen eines vorteilhafteren Nachhaltigkeitsprofils und ökologischen Fussabdrucks im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index (dem „Benchmark“), bei gleichzeitiger Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.

Über diese Strategie

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern investiert und die „3D“-Anlagestrategie des Managers anwendet, welche darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen oberhalb des Benchmarks anzustreben, bessere Nachhaltigkeitseigenschaften als der Benchmark zu erreichen und das Risiko im Vergleich zum Benchmark zu steuern. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden gemeinsam im firmeneigenen quantitativen Aktien-Ranking-Modell des Managers berücksichtigt.

Factsheet per 31.01.2026