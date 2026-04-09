Valor: 139105914 | ISIN: IE000VG2WCW5

Merkmale

Langfristiges Kapitalwachstum durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren bereitstellen

Versucht, langfristige Trends, Themen oder makroökonomische Entwicklungen zu nutzen, die sich voraussichtlich auf die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Umwelt auswirken werden.

Erzielung eines günstigeren Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum MSCI World Index (die „Benchmark“) bei gleichzeitiger Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess

Über diesen Fonds

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der ein Engagement in attraktiven Aktien anstrebt, die aufkommende langfristige makroökonomische, technologische, ökologische, demografische und gesundheitsbezogene Themen widerspiegeln. Der Fondsmanager wählt die relevantesten Themen aus und wechselt dynamisch zwischen ihnen, je nachdem wie sie sich über die Zeit entwickeln, basierend auf dem unten beschriebenen Ansatz. Der Fonds wird die quantitative und qualitative Anlageexpertise des Fondsmanagers gewinnbringend einsetzen. Die Auswahl der Themen, in die der Fonds investiert, liegt im Ermessen des Fondsmanagers.

Factsheet per 31.03.2026