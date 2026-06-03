Valor: 55777957 | ISIN: LU2145463027

Merkmale

Investitionen in Unternehmen, die die Elektrifizierung und Dekarbonisierung der Energiewertschöpfungskette vorantreiben. Dazu zählen erneuerbare Technologien, intelligente Netze, Energiespeicherungs- und Energieeffizienzlösungen für die Sektoren Gebäude, Verkehr, Industrie und Big Data

Ein seit mehreren Jahrzehnten bestehendes strukturelles Wachstumsthema, das aufgrund der aktuellen Begünstigung durch hohe Energiepreise und neuen Energiebedarf an Fahrt aufnimmt und zu beispiellosen öffentlichen und privaten Investitionen führt

Starke Ausrichtung auf das Thema der sauberen Elektrifizierung mit technologischer Diversifikation, die zu einer effizienteren Energienutzung führt

Über diesen Fonds

Der Robeco Smart Energy ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die in den Bereichen saubere Energieerzeugung, Energieinfrastruktur und -management sowie in Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Sektoren wie Industrie, Gebäude, Transport oder Rechenzentren tätig sind. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als die Benchmark. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen ihrer Aktienauswahl und über eine themenspezifische Nachhaltigkeitsanalyse.

Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen.

Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können.

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Factsheet per 30.4.2026