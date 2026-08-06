Valor: 55742708 | ISIN: LU2145465402

Merkmale

Intelligente Mobilität liegt am Schnittpunkt einiger der wichtigsten Themen dieses Jahrzehnts: Klimaschutz, Elektrifizierung, künstliche Intelligenz, Konnektivität und Sharing Economy

Konzentration auf technologieführende und disruptive Unternehmen mit hervorragenden langfristigen Wachstumschancen in den Wertschöpfungsketten der intelligenten Mobilität

Sinkende Fahrzeugkosten, fördernde Regulierung und Innovationen der E-Hersteller verschaffen erheblichen Rückenwind, um im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus ein ausgezeichnetes Wachstum zu generieren

Über diesen Fonds

Der Robeco Smart Mobility ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die in der Produktion von Elektro- oder Brennstoffzellenfahrzeugen, ihrer Komponenten und der gesamten Wertschöpfungskette tätig sind. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen ihrer Aktienauswahl und über eine themenspezifische Nachhaltigkeitsanalyse.

Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen.

Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können.

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Factsheet per 30.06.2026