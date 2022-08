LGT kehrt ins Private Banking nach Deutschland zurück

Die Liechtensteiner Bank LGT plant, mit einem eigenen Private-Banking-Angebot nach Deutschland zu expandieren. In der Mitteilung zu den Halbjahreszahlen verkündet die LGT, bis Ende des kommenden Jahres in Deutschland zwei bis drei Standorte eröffnen zu wollen. 2011 hatte die Bank die Private-Banking-Tätigkeit in Deutschland aufgegeben.