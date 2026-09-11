...Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank seither bei mehr als 60pc. Meinungen der Experten, ab wann die Zinsen zu einem Spielverderber für die Hausse an den Aktienmärkten werden könnte, gehen weit auseinander. Das eine Lager sieht die Schmerzgrenze ab einer Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen von 5pc erreicht, andere erst ab einer Rendite von 5.4pc. Die nächsten Wochen werden es vermutlich zeigen.