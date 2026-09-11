Das ist an den Märkten passiert
...Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank seither bei mehr als 60pc. Meinungen der Experten, ab wann die Zinsen zu einem Spielverderber für die Hausse an den Aktienmärkten werden könnte, gehen weit auseinander. Das eine Lager sieht die Schmerzgrenze ab einer Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen von 5pc erreicht, andere erst ab einer Rendite von 5.4pc. Die nächsten Wochen werden es vermutlich zeigen.
New Yorker Börse erneut tiefer. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten dauern an. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings erholt. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nachgebend. Gold und Silber bisher stabil unterwegs.
Sämtliche 20 SMI-Aktien vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Logitech und Amrize. Bei den Nebenwerten stehen Ypsomed unter Verkaufsdruck. Straumann nach Heraufstufung vorerst noch in Lauerstellung. Warten auf die US-Teuerungszahlen vom Nachmittag.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Amrize +0.6% (Erholungsversuch)
Logitech +0.5%
Verlierer:
Ypsomed -1.9% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Ypsomed: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 400 (425) Fr. Zuständige Analystin trägt mit diesem Schritt dem enttäuschenden Abschneiden des Schlankheitsmittels CagriSema von Novo Nordisk gegenüber dem Konkurrenzpräparat Mounjaro von Eli Lilly Rechnung.
Landis+Gyr: Adam Katz und Andrew Dodge nisten sich mit ihrem Investment-Vehikel Irenic Capital mit 3.5pc beim Stromzählerhersteller ein. Beide sind bekannt für ihre aktive Einflussnahme bei Unternehmen.
DKSH: Schliesst eine Vertriebspartnerschaft mit Buchi für Australien und mit CamboLab Manufacturing für Kambodscha.
Dormakaba: Deutsche Bank verteidigt die Aktie mit BUY bis 78 Fr. Vereinfachung der Besitzerstruktur ein möglicher Kurstreiber.
Flughafen Zürich: Fertigt im August mit 3.33 Mio knapp 2pc mehr Passagiere ab als im selben Monat letzten Jahres. Kommerzumsatz +2pc auf 58.9 Mio Fr. Vontobel bleibt für BUY bis 260 Fr.
Medacta: Octavian trimmt auf 150 (160) Fr. mit HOLD. Berenberg Bank widerspricht mit BUY bis 180 (185) Fr.
Novartis: Octavian senkt auf 128 (135) Fr. mit HOLD und Berenberg Bank sogar auf 105 (120) Fr. ebenfalls mit HOLD.
Sandoz: Berenberg Bank ist für HOLD bis 72 (66) Fr. Belässt die kurzfristigen Schätzungen nach dem Investorentag nahezu unberüht.
SPS: Dimensional Holdings dünnt ihr Paket auf unter 3pc aus. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Verkauf von Aktien zugrunde.
Straumann: Morgan Stanley geht auf EQUAL-WEIGHT (Underweight) bis 89 (87) Fr. Die Bewertungskorrektur sei nahezu abgeschlossen.
Tecan: Berenberg Bank erhöht auf 240 (220) Fr. mit BUY. Zuständiger Analyst wähnt den Laborausrüster am Beginn eines neuen Wachstumszyklus.
Zurich Insurance: Aktie für die DZ Bank ein Verkauf bis 540 (517) Fr. Passt die diesjährigen Gewinnschätzungen allerdings nach unten an.