...unmittelbar vor Ausbruch der Finanzkrise von 2008/09 nicht mehr. Gleichzeitig tiefe Nachfrage nach Put-Optionen lässt vermuten, dass es sich bei den besagten Leerverkäufen nicht um Absicherungstransaktionen seitens von Profis handelt. Stattdessen scheint man gezielt auf rückläufige Kurse zu spekulieren. Da fragt man sich doch, was die Leerverkäufer wissen und wir "Normalsterblichen" nicht...? Konkrete zahlen für den Schweizer Aktienmarkt liegen leider nicht vor.