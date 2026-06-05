Das ist an den Märkten passiert
...unmittelbar vor Ausbruch der Finanzkrise von 2008/09 nicht mehr. Gleichzeitig tiefe Nachfrage nach Put-Optionen lässt vermuten, dass es sich bei den besagten Leerverkäufen nicht um Absicherungstransaktionen seitens von Profis handelt. Stattdessen scheint man gezielt auf rückläufige Kurse zu spekulieren. Da fragt man sich doch, was die Leerverkäufer wissen und wir "Normalsterblichen" nicht...? Konkrete zahlen für den Schweizer Aktienmarkt liegen leider nicht vor.
New Yorker Börse erneut mit leichten Verlusten. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten werden soweit gut absorbiert. Langfristzinsen im Zaum. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings deutlich tiefer. Verlieren bis zu 0.9pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz hingegen noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen weiterhin mit einem schweren Stand. Beobachter berichten von einer Rette-sich-wer-kann-Haltung der Anleger. Erscheint gar übertrieben. Gold und Silber ebenfalls tiefer.
SMI vorbörslich knapp behauptet. Schwergewicht Novartis dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Bei den Nebenwerten lassen Belimo die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Belimo +1.8% (Heraufstufung)
Novartis +0.8% (Zusammenarbeit)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Lonza: Einflussreiche US-Investmentbank verteidigt die zuletzt schwache Aktie. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Belimo: BNP Paribas will es wissen und geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 1070 (700) Fr. Wachstum im Geschäft mit grossen Datenzentren könnte deutlich üppiger als gedacht ausfallen.
Avolta: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat lacht sich weitere Aktien an. Diesmal in Höhe von knapp 240'000 Fr.
Burckhardt: Vontobel setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 680 (820) Fr. Findet lobende Worte für die Leistung des Managements.
Givaudan: Erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der spanischen Eurofragrance. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 3000 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 4000 Fr.
Lem: ZKB geht auf MARKTGEWICHTEN (Untergewichten) bis 380 Fr. Übernahmeaspekt dürfte nicht so schnell wieder in den Hintergrund treten.
Novartis: Will künftig mit der japanischen Fujifilm auf dem Gebiet von Peptid-Wirkstoffen zusammenarbeiten, wie die Nachrichtenagentur Nikkei in Erfahrung gebracht haben will. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 135 Fr.
Peach Property: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 7.30 (8.10) Fr. Gewinnschätzungen werden im Zuge höherer Finanzierungskosten um bis zu 9pc gesenkt.
Swissquote: Berenberg Bank startet nach einem Analystenwechsel wieder mit HOLD bis 43.50 Fr. Hohe Abhängigkeit vom Krypto-Geschäft spricht für starke Gewinnschwankungen.