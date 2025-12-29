Das ist an den Märkten passiert
...Rieter und Georg Fischer gleich zwei "Urgesteine" aus der hiesigen Grossindustrie. Bei Georg Fischer kommt die Julius-Bär-Analystin neuerdings auf ein Kursziel von 66 (zuvor 78) Franken und bei Rieter auf eines von 3.20 (zuvor 3.90) Franken. Simon preist die Aktie des Rohrbauers wie bis anhin mit BUY an und stuft jene des Textilmaschinenherstellers mit HOLD ein.
New Yorker Börse vor dem Wochenende nach richtungslosem Sitzungsverlauf knapp behauptet. Leitindex S&P 500 "intra-day" mit neuen Rekorden. Tech-Giganten für einmal ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Diese werden soweit aber gut absorbiert. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit leicht negativen Vorzeichen. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz tendenziell etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit erfreulichen Aufschlägen. Gold nach den jüngsten Rekorden im Angebot. Silber-Unze hingegen nicht zu bremsen und erstmals bei über 80 $.
SMI vorbörslich im Plus. Sämtliche Blue Chips mit positiven Vorzeichen. Mit Ausnahme von Sandoz keine auffälligen Kursbewegungen auszumachen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Galderma +0.2% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Sandoz -0.3% (Produktrückschlag)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Leerverkäufer: Strategiepapier von Kepler Cheuvreux liefert wertvolle Einblicke in die Machenschaften dieser Anlegerspezies am Schweizer Aktienmarkt. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Roche: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat macht Genussscheine im Gesamtwert von 2.6 Mio Fr. zu Geld. Dürfte wohl nicht bei diesem Titelverkauf bleiben.
Aevis: Erfolgreicher Abschluss der Refinanzierung dürfte zu Zinsersparnissen im hohen einstelligen Millionenbereich führen. Erfreulich. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 17 Fr.
Clariant: UBS Fund Management meldet erstmals seit Mitte September wieder einen Stimmenanteil von mehr als 5pc. Der Beteiligungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Galderma: UBS Fund Management hält erstmals mehr als 5pc am Börsenüberflieger. Im März waren es noch 3pc. Grossbank eine der Hauptverantwortlichen des Börsengangs. Aktie für Vontobel ein Kauf bis 172 (166) Fr.
Orell Füssli: J Safra Sarasin Investmentfonds dünnt das Aktienpaket auf unter 3pc aus. Hielt in der Spitze einst sogar mehr als 7pc am Unternehmen.
Sandoz: Kanadische Gesundheitsbehörde erachtet die Nachahmerversion von Ozempic der Basler als noch nicht zulassungswürdig, wie gut informierte Personenkreise erfahren haben wollen. Dies geht aus einem Kommentar aus den Handelsräumen von Kepler Cheuvreux hervor. Broker bleibt dennoch für BUY bis 74 Fr.