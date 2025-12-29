New Yorker Börse vor dem Wochenende nach richtungslosem Sitzungsverlauf knapp behauptet. Leitindex S&P 500 "intra-day" mit neuen Rekorden. Tech-Giganten für einmal ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Diese werden soweit aber gut absorbiert. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit leicht negativen Vorzeichen. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz tendenziell etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit erfreulichen Aufschlägen. Gold nach den jüngsten Rekorden im Angebot. Silber-Unze hingegen nicht zu bremsen und erstmals bei über 80 $.