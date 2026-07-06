...US-Leitindex S&P 500 auf 8000 (zuvor 7300) Punkte. Eine der höchsten mir bekannten Indexprognosen überhaupt. Eventuell sei beim S&P 500 Index sogar ein Vorstoss auf 10'000 Punkte möglich, wie die Strategen weiter schreiben. Wie sagt man doch so schön: Die Hausse stirbt in der Euphorie...