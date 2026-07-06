Das ist an den Märkten passiert
...US-Leitindex S&P 500 auf 8000 (zuvor 7300) Punkte. Eine der höchsten mir bekannten Indexprognosen überhaupt. Eventuell sei beim S&P 500 Index sogar ein Vorstoss auf 10'000 Punkte möglich, wie die Strategen weiter schreiben. Wie sagt man doch so schön: Die Hausse stirbt in der Euphorie...
New Yorker Börse am Freitag feiertagsbedingt geschlossen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings erneut höher. Gewinnen noch bis zu 0.7pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz nach den jüngsten Avancen nachgeben. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen gut unterwegs. Gold und Silber leichter.
Schwergewicht Roche zieht den SMI vorbörslich nach unten. Bei den Nebenwerten sorgen Oerlikon (Heraufstufung), Also (Kurszielerhöhung) und Inficon (ZKB-Kaufempfehlung) für Lichtblicke.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Oerlikon +1.5% (Heraufstufung)
Inficon +1.4% (Kaufempfehlung)
Verlierer:
Roche -1.1% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Roche: HSBC geht auf HOLD (Buy) bis 365 Fr. Setzt stattdessen auf die Aktie von Rivale Gilead Sciences mit BUY (Hold) bis 155 (130) $.
Swiss Life: Berenberg Bank will es wissen mit BUY bis 1073 (1014) Fr. Geht davon aus, dass der Lebensversicherer mit den Halbjahreszahlen ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 250 Mio Fr. bekanntgeben wird.
Also: UBS erhöht auf 195 (170) Fr. mit NEUTRAL. Nachfrage könnte sich in der zweiten Jahreshälfte abschwächen, meint man bei der Grossbank.
Dormakaba: Übernimmt die britische Style Group. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Vontobel bleibt für HOLD bis 70 Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis 75 Fr.
Holcim: Goldman Sachs ist für BUY bis 88 (82) Fr. Zuständiger Analyst baut die Xella-Übernahme ins Bewertungsmodell mit ein.
Implenia: Erhält den Zuschlag für mehrere Modernisierungsaufträge im Gesamtbetrag von mehr als 180 Mio Fr. Läuft für den Tiefbauspezialisten. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 90 Fr.
Julius Bär: Citigroup erhöht auf 81 (71) Fr. mit NEUTRAL und Goldman Sachs ebenfalls auf 81 (78) Fr. allerdings mit BUY. J.P. Morgan ist für OVERWEIGHT bis 79 (78) Fr. Kepler Cheuvreux etwas zurückhaltender mit HOLD bis 73 (67) Fr. und Vontobel sogar nur mit HOLD bis 65 (62) Fr.
Novartis: Lässt sich den Kauf der britischen Myricx Bio 1.1 Mrd $ im Voraus sowie Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 400 Mio $ kosten. Vontobel geht auf HOLD (Buy) bis 128 Fr.
Oerlikon: Oddo geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 5.30 (3.90) Fr. Eine Belebung in den Absatzmärkten und Preiserhöhungen sprechen für eine Gewinnerholung.
Sandoz: Aktie für Goldman Sachs ein Kauf bis 78 (75) Fr. Geht mit Blick auf die zweite Jahreshälfte von einer Wachstumbeschleunigung aus.
Schweiter: UBS beisst sich fest mit SELL bis 255 (240) Fr. Fortschritte auf der Kostenseite führen zu bis zu 15pc höheren Gewinnschätzungen des Analysten.
SFS Group: Berenberg Bank erhöht auf 135 (130) Fr. mit HOLD. Wachstumsaussichten bleiben gerade im Elektronikbereich weiterhin gut.
SPS: UBS ist für NEUTRAL bis 128 (125) Fr. Verkauf nicht-strategischer Liegenschaften wird begrüsst.
UBS: Aktie für J.P. Morgan ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 44 (43) Fr. Eigenmittel-Diskussion verliere angesichts der starken organischen Kapitalgenerierung an Gewicht. Bewertungsabschlag gegenüber Rivalin Morgan Stanley nicht gerechtfertigt. Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 45 (39.50) Fr. und die Bank of America sogar für BUY bis 50 (48) Fr.