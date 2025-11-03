New Yorker Börse schrammt am Freitag im späten Handel knapp an den bisherigen Bestmarken vorbei. Kurszerfall beim Schwergewicht Meta Platforms setzt sich fort und vereitelt neue Rekorde. Langfristzinsen nach dem Fed-Entscheid von vergangener Woche wieder im Steigen begriffen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch etwas höher. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen trotz enttäuschenden Vorlaufindikatoren für die chinesische Wirtschaft mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls mit positiven Vorzeichen unterwegs. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Gold-Unze kehrt zurück auf über 4000 $. Muss sich allerdings erst wieder darüber etablieren.