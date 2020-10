New York dank Tech-Giganten mit kräftiger Erholung. Nachbörslich dann allerdings mit Zahlen-Blues. US-Aktienfutures zur Stunde um bis zu 2.3 Prozent tiefer. Asiatische Börsen können sich den negativen Vorgaben nicht entziehen. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu befürchten - getreu der Börsenweisheit: "Niest New York zweimal laut, verschlägt es Europa mit einer Grippe ins Bett".

SMI vorbörslich im Tal der Tränen. Negative US-Vorgaben treffen Banken wie UBS und Credit Suisse sowie Zykliker wie ABB am stärksten. Nebenwerte ebenfalls "Brief". Beruhigt sich die Lage mit dem Markteintritt der Amerikaner am Nachmittag etwas?