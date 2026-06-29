...Kundenvermögen in Höhe von 4600 Mrd $ würden knapp zwei Drittel auf Aktien entfallen, wie der bekannte Stratege schreibt. Ein Rekordwert - wobei der Höhenflug der New Yorker Börse das seine dazu beigetragen haben dürfte. Gleichzeitig berichtet Hartnett davon, dass die Risikobereitschaft bei der eigenen Anlagekundschaft nachlasse. Eine Entwicklung, welche es unbedingt im Auge zu behalten gilt.