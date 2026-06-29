Das ist an den Märkten passiert
...Kundenvermögen in Höhe von 4600 Mrd $ würden knapp zwei Drittel auf Aktien entfallen, wie der bekannte Stratege schreibt. Ein Rekordwert - wobei der Höhenflug der New Yorker Börse das seine dazu beigetragen haben dürfte. Gleichzeitig berichtet Hartnett davon, dass die Risikobereitschaft bei der eigenen Anlagekundschaft nachlasse. Eine Entwicklung, welche es unbedingt im Auge zu behalten gilt.
New Yorker Börse vor dem Wochenende eher kraftlos. Geschehen bei den Tech-Giganten uneinheitlich. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute im asiatischen Handel denn auch freundlich. Gewinnen bis zu 0.7pc. Dortige Börsen angesichts der Nachrichtenlage in Nahost uneinheitlich. Europa und die Schweiz vorerst noch richtungssuchend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen abermals im Angebot. Gold und Silber ebenfalls schwächer.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Amrize und Schwergewicht Roche. Bei den Nebenwerten lassen Stadler Rail und Oerlikon ihre Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Stadler Rail +3.5% (Berlin-Auftrag)
Oerlikon +1.8% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sandoz: US-Arnzeimittelbehörde FDA nimmt den Zulassungsantrag für eine eigene Version des GLP1-Verkaufsschlagers Mounjaro ohne zu Murren an. Dürfte der Aktie in Übersee durchaus Aufmerksamkeit bescheren. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 80 Fr. ZKB ebenfalls bockfest mit ÜBERGEWICHTEN bis immerhin 76 Fr.
ABB: Barclays erledigt die Hausaufgaben eher halbherzig mit EQUAL WEIGHT bis 76 (71) Fr. Zur Erinnerung: Die Aktie ging am Freitag bei 84.50 Fr. aus dem Handel.
Flughafen Zürich: Morgan Stanley ist für UNDERWEIGHT bis 222 (221) Fr. Rät zum Abbau von Positionen in Stärken.
Helvetia Baloise: In der Schweiz könnten bis Ende 2028 zwischen 1000 und 1200 Stellen wegfallen, wie Firmenchef Martin Jara gegenüber dem Tagi durchblicken lässt.
Idorsia: Johnson&Johnson reduziert die Beteiligung weiter. Die Amerikaner halten neuerdings noch 8.7pc der Stimmen. In der Spitze waren es 2017 noch 32pc.
Implenia: Erhält den Zuschlag für ein Grossprojekt am Bahnhof Korsvögen in Göteborg. Auftragsvolumen bei umgerechnet mehr als 250 Mio Fr. Aktie für Kepler Cheuvreux weiterhin ein Kauf bis 90 Fr.
Kühne+Nagel: Barclays erhöht eher widerwillig auf 170 (160) Fr. mit UNDERWEIGHT. Kepler Cheuvreux widerspricht mit BUY bis 215 (190) Fr. Die Erwartungen an die Zweitquartalszahlen seien zu tief angesetzt, heisst es.
Nestlé: Jefferies ist für HOLD bis 84 (80) Fr. Geht bei der viel beachteten Volumenentwicklung von einer Wachstumsbelebung im zweiten Quartal aus. Zumindest gefühlt die erste Kurszielerhöhung seit langen Wochen.
Oerlikon: Kepler Cheuvreux erhöht auf 4.20 (3.65) Fr. mit HOLD. Bereits die dritte Kurszielerhöhung eines Analysten innerhalb weniger Tage.
PSP: Verkauft das Objekt Richtipark in Wallisellen für 150 Mio an La Fonciére Urban Development. Vereinbarung sieht zudem Earn-out-Zahlungen in Höhe von knapp 25 Mio Fr. vor. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN. Vontobel um einiges zuversichtlicher mit BUY bis 175 Fr.
Richemont: HSBC will es wissen mit BUY bis 215 (185) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für diese Luxusgüteraktie.
Roche: Geht mit der Genomsequenzierungs-Plattform Axelios 1 an den Start. Schritt soll Engpässen in der Genomforschung engegenwirken. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr.
Stadler Rail: Gegenspieler Alstom gibt Widerstand gegen die Vergabe eines mit 3.5 Mrd € dotierten Grossauftrags für S-Bahnen für Berlin auf. Konsortium bestehend aus Stadler Rail und Siemens Mobility dem Auftrag damit einen Schritt näher. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 25 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Derivate: Auffällige Umsätze in den Call-Warrants WDAX1V und WDANTV sowie im Long Mini-Future MDAJ9V auf den DAX.