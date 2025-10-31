New Yorker Börse nach frühen Rekorden im Sitzungsverlauf unter Verkaufsdruck. Milliardenschwere Anleihenemission der Facebook-Mutter Meta zur Teilfinanzierung künftiger KI-Investitionen lässt aufhorchen. Weitere Tech-Giganten könnten diesem Beispiel folgen, wie befürchtet wird. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings bereits wieder erholt. Gewinnen bis zu 1.1pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen ebenfalls tiefer. Gold-Unze nach ihrer Rückkehr auf über 4000 $ hingegen kraftlos.