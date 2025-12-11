New Yorker Börse nach Leitzinssenkung durch die Fed etwas höher. Leitindex S&P 500 schrammt knapp an der bisherigen Bestmarke vorbei. Geschehen bei Nvidia, Microsoft und Co im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Letztere werden weiterhin gut arbsorbiert, wie es heisst. Entspannung bei den Langfristzinsen verhindert jedoch nicht, dass die US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel bis zu 1.2pc verlieren. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Gold und Silber halten sich deutlich besser.