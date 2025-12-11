Das ist an den Märkten passiert
...Börsenverlierer. Zuspruch erhält der Turnaround-Kandidat nun aus Deutschland. Der in hiesigen Börsenkreisen als "Düsseldorfer" bekannte Anlegerbrief versucht sich neuerdings an der SIG-Aktie und rät seiner Leserschaft zum Einstieg. Wenn auch nur mit einer ersten und vorerst noch scheuen Position. Argumente der Autoren wie so oft wenig schlüssig. Spekulieren meines Erachtens auf ein Übernahmeangebot durch einen industriellen Käufer oder einen Finanzinvestor.
New Yorker Börse nach Leitzinssenkung durch die Fed etwas höher. Leitindex S&P 500 schrammt knapp an der bisherigen Bestmarke vorbei. Geschehen bei Nvidia, Microsoft und Co im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Letztere werden weiterhin gut arbsorbiert, wie es heisst. Entspannung bei den Langfristzinsen verhindert jedoch nicht, dass die US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel bis zu 1.2pc verlieren. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Gold und Silber halten sich deutlich besser.
SMI vorbörslich knapp behauptet. Roche und Amrize einzige Blue Chips im Plus. Bei den Nebenwerten lassen Clariant den Kopf hängen. Heute grosser SNB-Tag. Zinsseitiger Nullentscheid zu erwarten.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Roche +0.6% (Kurszielerhöhung)
DKSH +0.4% (Firmenkauf)
Verlierer:
Clariant -2.4% (Herunterstufung)
Alcon -0.6% (Umstufungen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Roche: Gestern Nachmittag im Zuge ermutigender Studienergebnisse für das Brustkrebsmittel Giredestrant gefragt. UBS lässt nichts anbrennen und erhöht auf 356 (314) Fr. mit BUY.
Alcon: Bank of America geht auf UNDERPERFORM (Neutral) bis 60 Fr. Sieht Raum für Gewinnenttäuschungen. Oddo hält dagegen und startet mit OUTPERFORM bis 79 Fr.
Accelleron: Aktie für die UBS ein kauf mit BUY bis 71.30 (70) Fr. Nachfrage aus dem Lager der Stromversorger sollte auch 2026 zunehmen und dem Hersteller von Turboladern zweistellige Wachstumsraten bescheren.
Adecco: J.P. Morgan bleibt für UNDERWEIGHT bis 20.70 Fr. Warnt vor zu hohen Erwartungen an den Stellenvermittler und setzt dessen Aktie auf die LEAST PREFERRED STOCK LIST. Zeitnah allerdings ein kleinerer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 85'000 Fr. zu verzeichnen.
Basilea: Greift künftig auf die KI-Plattform von Phase Bio zurück, um neue antibiotische Wirkstoffe zu erkennen. Kepler Cheuvreux bleibt für bUY bis 69 Fr.
Belimo: Kepler Cheuvreux senkt auf 970 (1020) Fr. mit BUY. Zählt die Aktie mit Blick auf 2026 zu den Jahresfavoriten. Bankeigene Schätzungen werden dennoch um durchschnittlich 7pc nach unten angepasst.
BioVersys: Antibiotikum BV100 geht in die letzte Studienphase über. Finanzielle Mittel reichen voraussichtlich bis ins Jahr 2028. Stifel bleibt für BUY bis 70 (!!!) Fr.
DKSH: Übernimmt nun auch noch die neuseeländische Invita. Zürcher Traditionsunternehmen verfällt in einen regelrechten "Kaufrausch". Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 75 Fr.
Flughafen Zürich: Fertigt zwischen Anfang Januar und Ende November 30 Mio Passagiere ab. Ein Plus von 4pc gegenüber der Vorjahresperiode. Kepler Cheuvreux bleibt für REDUCE bis 200 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 270 Fr.
Leonteq: Research Partners setzt den dicken Rotstift an mit HALTEN bis 14.10 (20.50) Fr. Trägt mit den Anpassungen der jüngsten Gewinnwarnung Rechnung.
Phoenix Mecano: Lädt heute zum Investorentag. Vorabinformationen bergen keine grösseren Überraschungen. Mittelfristziele bleiben dieselben.
R&S Group: Berenberg Bank mit eher kritischen Aussagen nach einer Road-Show mit dem Unternehmen in Frankfurt. Zuständiger Analyst bleibt für BUY bis 35 Fr.
SIG Group: UBS Fund Management meldet erstmals seit Wochen wieder einen Stimmenanteil von mehr als 10pc am Verpackungsmaschinenhersteller. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Swiss Re: Goldman Sachs senkt auf 133 (138) Fr. mit NEUTRAL. Vontobel verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 160 (163) Fr.