...satten 1213 Mrd $, wie Erhebungen von Goldman Sachs zeigen. Läge über der bisherigen Bestmarke aus dem vergangenen Jahr von 1068 Mrd $. Besagte Unternehmen dürften im Zuge aller dieser Programme alleine bis Ende 2025 börsentäglich für gut 6 Mrd $ eigene Aktien zurückkaufen. Somit ein wichtiger Kurstreiber – zumindest für die Zeit bis Ende Dezember und vermutlich darüber hinaus. Viel Treibstoff für die Jahresendrally.
New Yorker Börse durch Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Co zurückgebunden. Andere Titelsegmente hingegen flotter unterwegs. Dow Jones Industrial Index schrammt nur knapp an der bisherigen Bestmarke vorbei. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen bis zu 0.6pc. Nachbörsliche Gewinne beim Schwergewicht AMD (+6pc) helfen. Asiatische Börsen mehrheitlich freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit deutlichen Abgaben. Gold-Unze zumindest nachgebend.
SMI vorbörslich erneut im Plus, angeführt von Alcon und Richemont. Swiss Life einzige Aktie mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten lassen Ypsomed, Clariant und Sandoz die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Alcon +5.2% (Zahlen, Ausblick)
Ypsomed +4.7% (Zahlen)
Verlierer:
Swiss Life -2.3% (Zwischenbericht)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Swiss Life: Prämieneinnahmen nach neun Monaten 16.27 Mrd Fr. (erw. 16.45 Mrd Fr.). Fee-Erträge 1.91 Mrd Fr. (erw. 1.93 Mrd Fr.). SST-Quote 205pc (erw. 208pc). Lebensversicherer wird den Erwartungen nur knapp gerecht. Gilt insbesondere für das Tagesgeschäft in der Heimat. Vontobel bleibt für HOLD bis 804 Fr. und Kepler Cheuvreux gar für HOLD bis 910 Fr.
Julius Bär: Ein bedeutender Aktionär und Substanzinvestor baut sein Paket kräftig aus. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
ABB: Barclays erhöht auf 43 (40) Fr. mit UNDERWEIGHT. Eine Kapitulation des zuständigen Analysten auf Raten...
Adecco: Aktie für Research Partners ein Kauf bis 31.60 (28.60) Fr. Begrüsst die hohe Kostendisziplin des Stellenvermittlers.
Alcon: Quartalsumsatz 2.59 Mrd $ (erw. 2.6 Mrd $). Op. Kerngewinn 523 Mio $ (erw. 511.6 Mio $). Angst vor einer weiteren Reduktion der Jahresvorgaben erweist sich als voreilig. Aktie gestern gefragt. Royal Bank of Canada bleibt für OUTPERFORM bis 80, Bernstein Société Générale für OUTPERFORM bis 84.50 Fr. und die UBS gar für BUY bis 95 Fr. Basler KB zurückhaltender mit ÜBERGEWICHTEN bis 78 Fr.
Leclanché: Firmenchef versucht die Wogen nach dem Pinnacle-Aus zu glätten. Auftragsbestand übersteige die Kapazitäten. Gewinnschwelle 3 bis 3.5 Jahre nach der Finanzierung zu erwarten.
Mobimo: Research Partners erhöht auf 342 (333) Fr. mit HALTEN. Nimmt nach der Zahlenveröffentlichung nur kleinere Schätzungsanpassungen vor.
Richemont: Aktie für Jefferies ein Kauf mit BUY bis 185 (165) Fr. Rechnet dank einer guten Absatzentwicklung in den USA mit erfreulichen Halbjahreszahlen.
Sandoz: Geht Lizenzvereinbarung mit EirGenix für Biosimilar Pertuzumab ein. Vereinbarung sieht "finanzielle Gegenleistungen" von bis zu 152 Mio $ vor. Positiv.
Schindler: Octavian erhöht auf 295 (290) Fr. mit HOLD. Die üblichen kleineren Rechenschiebereien nach den Zahlen.
Ypsomed: Halbjahresumsatz 362.7 Mio Fr. (erw. 358.9 Mio Fr.). Op. Gewinn 151.7 Mio Fr. (erw. 112.4 Mio Fr.). Umsätze im Kerngeschäft Delivery Systems +21pc. Vontobel bleibt für BUY bis 440 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Zehnder: Vorabinformationen zum heutigen Investorentag ohne Überraschungen. Mittelfristziele werden bestätigt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 81 Fr. und Vontobel für BUY bis immerhin 80 Fr. ZKB ebenfalls "käufig" mit ÜBERGEWICHTEN.