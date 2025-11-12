...satten 1213 Mrd $, wie Erhebungen von Goldman Sachs zeigen. Läge über der bisherigen Bestmarke aus dem vergangenen Jahr von 1068 Mrd $. Besagte Unternehmen dürften im Zuge aller dieser Programme alleine bis Ende 2025 börsentäglich für gut 6 Mrd $ eigene Aktien zurückkaufen. Somit ein wichtiger Kurstreiber – zumindest für die Zeit bis Ende Dezember und vermutlich darüber hinaus. Viel Treibstoff für die Jahresendrally.