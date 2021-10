New Yorker Börse am Freitag trotz steigender Zinsen erneut mit Kursgewinnen. Finanzwerte und Zykliker gefragt. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel allerdings um bis zu 0.5pc tiefer. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Enttäuschende Konjunkturdaten reissen Kurse in China und Hongkong in die Tiefe. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen.