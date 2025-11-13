New Yorker Börse vergangene Nacht zumindest am Dow Jones Industrial gemessen mit neuen Bestmarken. Geschehen bei Nvidia und Co hingegen von Gewinnmitnahmen überschattet. Einzige Ausname sind starke AMD. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dank Einigung im Haushaltsstreit gefragt. Gewinnen weitere bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen uneinheitlich. Europa und die Schweiz nach den Avancen der letzten Tage fürs Erste richtungssuchend. Kryptowährungen mehrheitlich höher. Einzig der Bitcoin schwächelt ein bisschen. Gold-Unze steigt über 4200 $. Nähert sich von unten wieder den Rekorden von Mitte Oktober.