New Yorker Börse am Freitag nach richtungslosem Sitzungsverlauf gut behauptet. Dow Jones Industrial Index in Rekordlaune. Schwergewicht Netflix dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel etwas tiefer. Dortige Börsen trotz Leitzinssenkung in China einmal mehr uneinheitlich. Europa und die Schweiz vorerst noch unentschlossen. Bitcoin steigt in Richtung von 70'000 $.