New Yorker Börse auch am Freitag wieder mit satten Gewinnen. Entspannung bei den Zinsen zündet bei Tech-Giganten ein Kursfeuerwerk. New York heute feiertagsbedingt geschlossen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel dank Anschlusskäufen um bis zu 1.2pc höher. Dortige Börsen ebenfalls freundlich. Hoffnung auf Lockdown-Lockerungen in China hilft. Lässt für Europa und die Schweiz hoffen. Eher volumenarme Aktivitäten zu erwarten.