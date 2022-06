Auch vergangene Nacht wieder ein Kursdebakel an der New Yorker Börse. Tech-Giganten geraten unter die Räder. Richtet das Fed am Mittwoch mit der "grossen Kelle" an? Nervosität gross. US-Aktienfutures im asiatischen Handel dennoch mit einem Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 1.8pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Können sich Europa und die Schweiz im Tagesverlauf fangen?