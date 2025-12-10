New Yorker Börse gibt anfängliche Gewinne im Sitzungsverlauf wieder ab. Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Co werden soweit allerdings gut absorbiert. "Buy the dip" bleibe die Devise der Stunde, wie es heisst. Langfristzinsen im Vorfeld des heutigen Fed-Entscheids weiterhin im Steigen begriffen. US-Aktienfutures heute früh dementsprechend kraftlos. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Von einer allgemeinen Zurückhaltung zu hören. Europa und die Schweiz ebenfalls etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen teils mit kräftigen Gewinnen. Preis für eine Feinunze Silber im Zuge von Panikkäufen erstmals in der Geschichte über 60 $. Gold-Unze hingegen ohne klare Richtung.