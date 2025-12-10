Das ist an den Märkten passiert
...einem Kursplus von mehr als 80pc. Kursbilanz für in Franken rechnende Anlegerinnen und Anleger aufgrund des schwachen Dollars etwas bescheidener. Wood lässt nichts anbrennen und will nun also auch das allseits beliebte Thema Raumfahrt und Rüstung "beackern"...
New Yorker Börse gibt anfängliche Gewinne im Sitzungsverlauf wieder ab. Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Co werden soweit allerdings gut absorbiert. "Buy the dip" bleibe die Devise der Stunde, wie es heisst. Langfristzinsen im Vorfeld des heutigen Fed-Entscheids weiterhin im Steigen begriffen. US-Aktienfutures heute früh dementsprechend kraftlos. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Von einer allgemeinen Zurückhaltung zu hören. Europa und die Schweiz ebenfalls etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen teils mit kräftigen Gewinnen. Preis für eine Feinunze Silber im Zuge von Panikkäufen erstmals in der Geschichte über 60 $. Gold-Unze hingegen ohne klare Richtung.
SMI vorbörslich tiefer. Amrize einzige Indexkomponente im Plus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Belimo, Temenos, Straumann sowie Huber+Suhner schwächeren Swatch Group und AMS Osram gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Belimo +1.8% (Heraufstufung)
Straumann +1.5% (Heraufstufung)
Verlierer:
Swatch Group -2.0% (Kartellverfahren)
Holcim -1.0% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Nestlé: Verwaltungsrat lacht sich Aktien im Gegenwert von knapp 400'000 Fr. an. Kepler Cheuvreux wähnt den Nahrungsmittelmulti aus Vevey mit Blick aufs Börsenjahr 2026 neuerdings in der Favoritenrolle mit BUY bis 95 Fr. Auf welche anderen Schweizer Titel der Broker auch noch setzt, verrate ich um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Cicor: Kalte Dusche für die erfolgsverwöhnten Aktionärinnen und Aktionäre. Übernahmepläne für die britische TT Electronics stossen auf Widerstand. Hauptaktionär erwägt ein Gegenangebot. Diesjähriger Börsenüberflieger kürzt bei dieser Gelegenheit auch gleich die diesjährigen Finanzziele. Strebt neuerdings einen Umsatz zwischen 600 und 620 Mio Fr. (bisher 620 bis 650 Mio Fr.) bei einem op. Gewinn zwischen 58 und 62 Mio Fr. (bisher 62 bis 70 Mio Fr.) an. Autsch! Kepler Cheuvreux bleibt vorerst für BUY bis 210 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Alcon: Bessert das Barangebot für Staar Surgical auf rund 1.6 Mrd $ nach. Ob diese paar zusätzlichen Dollars ausreichen, um die Übernahme endlich in trockene Tücher zu bringen?
Galderma: Gleich mehrere grosse Titelverkäufe aus dem Verwaltungsratsgremium und der Teppich-Etage im Gesamtbetrag von mehr als 9 Mio (!!!) Fr.
Helvetia Baloise: Will über die nächsten drei Jahre bis zu 2600 Stellen abbauen, wie das Unternehmen gegenüber den Kollegen von AWP bestätigt. Ein herber Schlag für den Finanzplatz Schweiz.
Holcim: Morgan Stanley geht auf EQUAL-WEIGHT (Overweight) bis 80 (78) Fr. Zuständiger Analyst hatte die Aktie erst Ende Juni dieses Jahres auf OVERWEIGHT heraufgestuft.
Idorsia: Blutdrucksenker Aprocitentan mit erfreulichen Studienergebnissen bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung.
Kühne+Nagel: Bank of America geht auf NEUTRAL (Underperform) bis 170 (147) Fr. Sieht nach der Kurszäsur der letzten Monate kaum noch Abwärtspotenzial.
Medmix: Stifel wiederholt in einer Branchenstudie die erst kürzlich ausgesprochene Kaufempfehlung bleibt für BUY bis 14.50 Fr.
Novartis: Branchenkenner sehen im Leukämiewirkstoff TERN-701 der kalifornischen Terns Pharmaceuticals ein potentes Konkurrenzpräparat zu Scremblix der Basler. HSBC ist für REDUCE bis 89 (84) Fr.
SFS Group: Will gleich drei Partnerfirmen übernehmen. Umsatzbeitrag von rund 130 Mio € jährlich erwartet. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 125 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Straumann: BNP Paribas geht auf OUTPERFORM (Underperform) bis 110 (90) Fr. Kürzlich durchgeführter Investorentag des Weltmarktführers aus Basel scheint nun also doch Früchte zu Tragen.
Swatch Group: Ist ins Visier der italienischen Kartellhüter geraten. Im Raum steht der Verdacht von Preisabsprachen.
Temenos: Genfer gehen mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 100 Mio Fr. an den Start. Vontobel bleibt für BUY bis 88 Fr. ZKB zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN.
Ypsomed: Aktie für Stifel ein Kauf bis 405 (415) Fr. Strukturelle Wachstumsaussichten bleiben intakt.
Zehnder: UBS startet mit BUY bis 91 Fr. Rückbau des Radiatorengeschäfts schärft das Margenprofil. Spätestens ab 2027 mit einer kräftigen Belebung zu rechnen. Stellt die Grossbank bei dieser Aktie heute wieder ihre Marktmacht unter Beweis?
Derivate: Frühe Umsätze in den Call-Warrants XAGT2Z und WSIHAV auf die Silber-Unze, im Call-Warrant WALAOV auf Alcon sowie im Long Mini-Future MBTBTV auf den Bitcoin. Bei Swatch Group gehen vom Short Mini-Future MUHDGT um.