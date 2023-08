New Yorker Börse grenzt frühe Verluste im Sitzungsverlauf etwas ein. Geschehen nach den enttäuschenden China-Fakten von gestern Morgen von Wachstumsängsten überschattet. Setzt auch den ansonsten widerstandsfähigen Tech-Giganten zu. US-Aktienfutures im asiatischen Handel allerdings erneut etwas höher. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich. Mal schauen, was Europa und die Schweiz heute so reissen.