New Yorker Börse in der zweiten Sitzungshälfte mit einem wahren Kursfeuerwerk. Zoll-Politik der Regierung in Washington könnte massvoller als befürchtet ausfallen. Bei den Tech-Giganten von Panikkäufen zu hören. Von einem Extrem ins andere. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Etwas Kater-Stimmung nach der Börsenparty von vergangener Nacht zu verspüren. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Europa und die Schweiz ebenfalls etwas tiefer erwartet. Bitcoin muss jüngste Kursgewinne erst einmal verdauen.