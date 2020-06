Der Knoten löst sich - Schweizer Aktien vorbörslich etwas höher

Ein US-Obergericht weist ein Anfechtungsantrag gegen die Strafzölle der Trump-Regierung gegen ausländische Stahlproduzenten ab. US-Handelsbeauftragter Peter Navarro sorgt für Verwirrung, erklärt das Handelsabkommen mit China für gescheitert, nur um dann wieder zurückzurudern. Sind Spannungen zwischen Washington und Peking wieder an der Tagesordnung? Anhaltspunkte für eine Überhitzung an der Börse in New York häufen sich. Viel beachtetes Put-Call-Verhältnis auf dem höchsten Stand seit Jahren, Nettoaktienpositionen dortiger Hedgefonds so hoch wie noch nie in diesem Jahr. Technologiebörse Nasdaq feiert nach Entwickler-Konferenz von Apple neue Rekorde. Vorgaben dürften auch das hiesige Handelsgeschehen bestimmen. Vorzeichen positiv. Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis bremsen.