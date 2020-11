Dow Jones Industrial Index knackt in New York erstmals 30'000er-Marke. Nominierung der früheren Fed-Chefin Janet Yellen als US-Finanzministerin wird phrenetisch gefeiert. Auch Techwerte wieder gefragt. Nasdaq-Futures im asisatischen Handel höher. Steigen um weitere 0.3 Prozent. Dortige Börsen nach anfänglichen Gewinnen nun aber im Angebot. Europa und die Schweiz vorerst in Lauerstellung.