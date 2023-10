New Yorker Börse kann vorübergehende Schwäche in der zweiten Sitzungshälfte überwinden. Protokoll der letzten Fed-Sitzung sorgt nur kurz für Abgaben. Tech-Giganten dem breiten Markt dabei eine wertvolle Stütze. Vierter Tagesgewinn in vier Tagen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel von Anschlusskäufen erfasst. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Ampel steht auch in Europa und der Schweiz auf grün.