Kleinstanleger einst für das Kursfeuerwerk bei GameStop & Co. verantwortlich gemacht. Nun verdichten sich die Anhaltspunkte, wonach der Hype gar von Hedgefonds selber orchestriert wurde, wie ein US-Portal berichtet.

New Yorker Börse im Rückwärtsgang. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende in der Nähe der Tagestiefs. Stagflationsängste vergiften die Stimmung. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.5pc tiefer. Dortige Börsen ebenfalls teils mit schmerzhaften Verlusten. Lässt für Europa und die Schweiz nichts Gutes erahnen.

Medmix: US-Fondsriese Fidelity baut beim Börsendebütanten kräftig aus, hält neuerdings 5.14pc. Ein Ritterschlag der besonderen Art.

Givaudan: Neunmonatsumsatz 5.07 Mrd Fr. (erw. 5.06 Mrd Fr.). Org. Wachstum im dritten Quartal bei 7.4pc (erw. 7.3pc). Mittelfristziele bestätigt. Insgesamt überraschungsarm. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 4350 Fr., Goldman Sachs für NEUTRAL bis 4600 Fr. und die ZKB gar für ÜBERGEWICHTEN.

Adecco: Kepler Cheuvreux streicht auf 51 (66) Fr. zusammen. Ist für HOLD. Milliardenschwere Übernahme von Akka Technologies mit hohen Investitionen verbunden.

Ascom: Erhält kleineren Auftrag aus Macao. Nett, mehr denn aber auch nicht. Aktie für die ZKB ein Kauf mit ÜBERGEWICHTEN.

EFG International: Citigroup kürzt auf 7.50 (8.10) Fr. mit BUY.

Gurit: Research Partners gehen auf HALTEN (Verkaufen) bis 1700 Fr. Einbruch im chinesischen Windmarkt scheint eingepreist.

Holcim: Stifel ist für BUY bis 65 Fr. Setzt Aktie auf die EUROPEAN & SWISS TOP IDEAS LISTS. War nur einmal in den letzten 30 Jahren noch tiefer bewertet als heute.

Idorsia: Research Partners kürzen auf 23 (25.40) Fr. mit HALTEN. Zulassungswahrscheinlichkeit für Lucerastat noch nicht gleich Null. Barclays sieht im gestrigen Kursdebakel eine günstige Kaufgelegenheit, bleibt für OVERWEIGHT bis 30 Fr.

Julius Bär: Aktie für die Citigroup ein Kauf bis 74.50 (74) Fr. Rechnet für November mit solidem Zwischenbericht.

Landis+Gyr: Mirabaud Securities reduziert auf 60 (70) Fr. mit HOLD. Schwierige Situation entlang der Lieferketten.

Lonza: Gibt sich am heutigen Investorentag neue Mittelfristziele. Erteilt der Idee einer Sonderdividende hingegen eine klare Absage. Investiert lieber in den Ausbau des Tagesgeschäfts. Mehr zum Thema um 12.30 Uhr in meiner Kolumne.

Meyer Burger: Erfreuliche Rückmeldungen von der letztwöchigen Intersolar. Aktie für Mirabaud Securities ein Kauf bis 0.80 Fr. Fühlt sich in der optimistischen Haltung bestärkt.

Sika: Mirabaud Securities erhöht auf 400 (375) Fr. mit BUY. Streicht gleichzeitig jedoch die Gewinnschätzungen um bis zu 6pc zusammen.

Stadler Rail: Sichert sich einen weiteren Grossauftrag. Erstbestellung von KiwiRail für rund 228 Mio €. Vontobel begrüsst den Vorstoss nach Neuseeland. Bleibt für BUY bis 53 Fr.

UBS: Barclays erhöht auf 15 (14.50) Fr. mit UNDERWEIGHT. Setzt stattdessen auf die Aktie von Erzrivalin Credit Suisse.

Vifor: Research Partners sind für HALTEN bis 118 (114) Fr. Trägt mit den Anpassungen der US-Zulassung für Avacopan Rechnung.

Ypsomed: Lanciert Autoinjektor mit Smartphone-Verbindung. Wie sich das heutzutage eben gehört.

Derivate: Grössere Umsätze bisweilen bloss im Call-Warrant LONEJB auf Lonza.