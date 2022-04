New Yorker Börse nach bewegter Sitzung nur leicht über Vortag. Tech-Giganten nach Zahlen uneinheitlich. Schwergewicht Meta nachbörslich um 15pc höher. US-Aktienfutures gewinnen im asiatischen Handel deshalb bis zu 1.5pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Lässt für Europa und die Schweiz heute hoffen.

Straumann: Quartalsumsatz 588.9 Mio Fr. (erw. 536 Mio Fr.). Org. Wachstum 27.2pc (erw. 14.8pc). Beeindruckend. Jahresvorgaben bleiben allerdings dieselben. Aktie für Bernstein Research weiterhin ein Kauf mit OUTPERFORM bis 190 Fr. Basler KB geht auf ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) bis 130 Fr.

Clariant: Basler KB geht nach Abschluss der Buchprüfung wieder auf ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) bis 23 Fr. Rechnet mit soliden Quartalszahlen.

Adecco: Einstiger Grossaktionär Franklin Resources meldet sich zurück mit 3.1pc der Stimmen.

Ascom: Medizinprodukte des Spitalkommunikationsspezialisten erhalten MDR-Zertifizierung.

Bucher: Quartalsumsatz 830 Mio Fr. (erw. 812 Mio Fr.). Diesjährige Ziele werden bestätigt. UBS bleibt für BUY bis 499 Fr. Royal Bank of Canada zurückhaltender mit SECTOR PERFORM bis 430 Fr.

Credit Suisse: Archegos-Gründer Bill Hwang in den USA festgenommen. Ihm wird Betrug vorgeworfen. Schwacher Trost für die betroffenen Grossbanken. DZ Bank will es wissen und ist für VERKAUFEN bis 5.80 (6.20) Fr. Barclays gar für UNDERWEIGHT bis 5.50 (7) Fr. Bank of America mit UNDERPERFORM bis 7 (7.30) Fr. fast noch grosszügig.

Feintool: Neue Aktien aus Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme von Kienle + Spiess sollen zu 20.50 Fr. platziert werden.

Gurit: Übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Fiberline Composites für 58 Mio Fr. plus Bruttoschulden in Höhe von 22 Mio Fr.

Holcim: Deutsche Bank geht auf HOLD (Buy) bis 53 (58) Fr.

Kühne+Nagel: Aktie für Barclays ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 285 (280) Fr.

Medacta: Mainfirst Affiliated Fund Managers reduziert Paket auf unter 3pc.

Nestlé: Titelverkauf aus der Teppich-Etage in Vevey in Höhe von 2 Mio Fr.

Novartis: DZ Bank ist für KAUFEN bis 96 (90) Fr.

Richemont: Aktie für HSBC ein Kauf bis 145 (140) Fr. Tochter Cartier könnte das neue Louis Vuitton für Schmuck werden.

Schweiter: Erwirbt 25pc-Beteiligung an Swedboard International. Kaufpreis im tiefen einstelligen Millionenbereich angesiedelt.

SNB: Erleidet Quartalsverlust in Höhe von 36.8 Mrd Fr. Autsch.

Swisscom: Quartalsumsatz 2.77 Mrd Fr. (erw. 2.76 Mrd Fr.). Op. Gewinn 1.14 Mrd Fr. (erw. 1.1 Mrd Fr.). Jahresvorgaben erwartungsgemäss bestätigt. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.

Temenos: Bloomberg berichtet erneut von Übernahmegesprächen mit dem Finanzinvestor Thoma Bravo. Ähnliches schon im Oktober zu hören. Spekulationen versandeten damals wieder.

Zurich Insurance: Goldman Sachs startet mit NEUTRAL bis 510 Fr. Status als "sicherer Hafen" könnte der Aktie wieder verloren gehen.

Derivate: Völlige Flaute.