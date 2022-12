New Yorker Börse nach den Verlusten der vorangegangenen Tage mit kräftiger Gegenbewegung. Stimmung unter den Konsumenten überraschend gut. So gut wie seit April nicht mehr. Sorgt an den Märkten für Verwirrung. Aktie von Eletroautomobil-Pionier Tesla schwächelt weiterhin. US-Aktienfutures im asiatischen Handel von Anschlusskäufen erfasst. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen höher. Können Europa und die Schweiz die gestrigen Kursgewinne verteidigen?