New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder in Rekordlaune. Gewinne nicht mehr länger nur dank Nvidia und Co. Auch viele andere Titelsegmente verspüren neuerdings Rückenwind. Zahme US-Konsumentenpreise schüren Zinssenkungsspekulationen. Zinsschritt anlässlich des September-Treffens der Fed gilt als so gut wie sicher. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Gewinnmitnahmen werden vollumfänglich absorbiert. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Ethereum und andere Kryptowährungen mit kräftiger Erholung. Bitcoin hinkt hingegen etwas hinterher.