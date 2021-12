Börse in New York dank Anschlusskäufen erneut höher. Tech-Giganten führen das Feld an. Neuste Erkenntnisse zur Südafrika-Variante des Covid-19-Virus helfen. FDA erteilt Covid-Pille von Branchenprimus Pfizer die Notfallzulassung. US-Aktienfutures können sich im asiatischen Handel behaupten. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Lässt für Europa und die Schweiz hoffen.