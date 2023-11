New Yorker Börse Freitagnacht dank Anschlusskäufen höher. Zinssituation entspannt sich weiter, was vor allem den zinssensitiven Tech-Giganten hilft. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn gut behauptet. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. So richtig Kauflaune will allerdings nicht aufkommen. Mal schauen, ob sich die Erholung in Europa und der Schweiz heute fortsetzt.