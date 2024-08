New Yorker Börse nach erfreulichen Produzentenpreisen mit einem Kursschub, angeführt von Nvidia und Co. Von Panikkäufen zu hören. Leerverkäufer in der Defensive. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Erholung in New York absorbiert viel Geld. Könnte auch für Europa und der Schweiz zum Thema werden.