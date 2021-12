New Yorker Börse auch am Freitag wieder mit Verlusten. Arbeitsmarktbericht enttäuscht. Grössere Verkaufswelle bei den Tech-Giganten trotz rückläufiger Zinsen. Macht irgendwie so gar keinen Sinn. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.7pc höher. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich. Europa und die Schweiz zu Wochenbeginn mit einem ersten Erholungsversuch?