New Yorker Börse nach richtungslosem Handel etwas höher. Kursfeuerwerk bei Schwergewicht Nvidia hilft. US-Aktienfutures im asiatischen Handel von Anschlusskäufen erfasst und um bis zu 0.3pc höher. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich. Mal schauen, was Europa und die Schweiz heute im Tagesverlauf so reissen werden. Sommerflaute dürfte andauern.