Geschehen in New Yorker Börse nach neuen Rekorden ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Teuerungszahlen besänftigen die Gemüter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel flott unterwegs. Gewinnen bis zu 0.5pc. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich bis schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz nach den Wahlen in Frankreich insgesamt positiv.