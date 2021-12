Heute auch am Schweizer Aktienmarkt grosser Derivatverfall. Der Letzte in diesem Jahr. Könnte bei vielen Aktien für stark anschwellende Handelsaktivitäten sowie für die eine oder andere unerklärliche Kursbewegung sorgen.

SMI kann sich vorbörslich zwar fangen. Dennoch alle 20 Indexkomponenten tiefer gestellt. Anders als in New York Zykliker und Finanzwerte die Verlierer. Handelsgeschehen im Zeichen des grossen Verfalls.

New Yorker Börse gibt Gewinne im Sitzungsverlauf ab. Tech-Giganten geraten nach starkem Vortag unter die Räder. US-Aktienfutures auch im asiatischen Handel "Brief". Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen schwach. Lässt für Europa und die Schweiz nichts Gutes erahnen. Grosser Derivatverfall verspricht starke Kursausschläge.

Zur Rose: American Century Investment reduziert auf unter 3pc. Mysteriöser Verkäufer der letzten Tage hat damit nun endlich einen Namen.

Meyer Burger: Credit Suisse gewohnt pessimistisch. Kürzt auf 0.28 (0.30) Fr. mit UNDERPERFORM. Trägt mit den Anpassungen der Schliessung einer Produktionsstrasse Rechnung.

Addex: Fliessen 10 Mio $ aus Eigenkapitalfinanzierung zu. ZKB bleibt käufig mit ÜBERGEWICHTEN.

Basilea: US-Gesundheitsbehörde akzeptiert Antrag für Wirkstoff BAL0891. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 67 Fr.

Clariant: Goldman Sachs ist für NEUTRAL bis 22.20 (21.80) Fr.

Dufry: Kepler Cheuvreux reduziert auf 40 (45) Fr. mit REDUCE. Nimmt Anpassungen im Zusammenhang mit der buchhalterischen Erkennung von Mietnachlässen vor.

Givaudan: Goldman Sachs erhöht auf 5030 (4700) Fr. mit NEUTRAL. Rechnet mit weiteren Marktanteilsgewinnen zu Lasten von Symrise und anderen Rivalen.

Hochdorf: Geht von op. Jahresgewinn in Höhe von 7 bis 12 Mio Fr. aus. Verkauft das Firmengelände für gut 60 Mio Fr. an die gemeinde Hochdorf. Aktie notiert hartnäckig in der Nähe der langjährigen Tiefstkurse. Hochverschuldeter Milchverarbeiter für die Börse weiterhin auf der Intensivstation.

Nestlé: Titelverkauf aus der Teppich-Etage in Höhe von 1.9 Mio Fr.

Obseva: Expertenkommission der EU-Arzneimittelbehörde äussert sich positiv zu Linzagolix.

Stadler Rail: Liefert vier Doppelstocktriebzüge in die Slowakei.

Straumann: Deutsche Bank erhöht nach dem gestrigen Investorentag auf 2300 (2260) Fr. mit BUY.

Temenos: Warrants-Käufe der letzten Tage flachen etwas ab. Ruhe vor dem Sturm?

Varia US Properties: Research Partners starten mit KAUFEN bis 57 Fr. Wachstumstitel mit einzigartigem Fokus und hoher Dividende.

VAT Group: Baut Produktionskapazitäten weiter aus und schafft weltweit 600 neue Arbeitsplätze. Kann Gesamtinvestitionen in Höhe von 160 Mio Fr. aus eigener Kraft stemmen. Ziemlich ambitionierte Pläne, so Händler. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 410 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.

Vifor: UBS erhöht auf 167 (127) Fr. mit NEUTRAL.

Derivate: Bisweilen noch keine Umsätze. Die Ruhe vor dem Sturm?