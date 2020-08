Positive Vorgaben von Freitagnacht aus New York färben ab. Asiatische Börsen mehrheitlich höher. Kräftige Kurserholung in Tokio. US-Aktienfutures fallen allerdings etwas zurück, notieren zur Stunde noch um 0.3 Prozent über dem Schlussstand vom Freitag.

SMI vorbörslich kräftig erholt. Selektives Kaufinteresse in UBS und Credit Suisse sowie in Zyklikern wie Adecco oder ABB. Swiss Re führt die Gewinnerliste bei den Blue Chips dank einer Kaufempfehlung an.