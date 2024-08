New Yorker Börse kann Gewinne vom Vortag halten. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten bisher gut absorbiert. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel sogar im Plus. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Kann die Schweiz heute an die gestrigen Avancen anknüpfen?