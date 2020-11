New York liegt am Freitag nach halbem Handelstag im Plus. Tech-Aktien dank rückläufiger Zinsentwicklung weit oben auf der Gewinnerliste. US-Aktienfutures im asiatischen Handel allerdings um bis zu 0.7 Prozent tiefer. Dortige Börsen mit Ausnahme Chinas unter Verkaufsdruck. Müssen sich die Aktienanleger auch in Europa und der Schweiz "anschnallen"?