Börse in New York mit Abgaben kurz vor Sitzungsende. Beobachter berichten von Gewinnmitnahmen. Tech-Giganten dem breiten Markt jedoch eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.2pc höher. Dortige Börsen hingegen mehrheitlich etwas tiefer. Mal schauen, was Europa und die Schweiz heute so reissen.