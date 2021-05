Substanzaktien feiern an New Yorker Börse ein Comeback. Beobchter berichten erneut von aggressiven Deckungskäufen. Meme-Aktie AMC geht nach derivatgetriebenen Käufen durch die Decke. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.3 Prozent höher. Dortige Börsenstimmung gut. Gehen Europa und die Schweiz mit neuen Indexrekorden ins Wochenende?

ABB: HSBC geht auf BUY (Hold) bis 35 (27) Fr. Besser spät als nie. Glaubt an einen erfolgreichen Turnaround unter Firmenchef Rosengren und wähnt die Industrie weltweit vor einem neuen Investitionszyklus.

Julius Bär: Legt FIFA-Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium bei. Vergangenheitsbewältigung kostet knapp 80 Mio $. Betrag bereits zurückgestellt. Kepler Cheuvreux bleibt jedenfalls für BUY bis 69 Fr.

Burckhardt Compression: Reserach Partners sind für KAUFEN bis 400 (350) Fr.

Comet: Aktie für die UBS ein Kauf mit BUY bis 257 (245) Fr. Erhöht die Gewinnschätzungen um bis zu 15 Prozent.

Dufry: UBS warnt vor negativen Folgen einer Verschärfung der Zollfrei-Bestimmungen Grossbritanniens. Kosmetika und andere Luxusgüter künftig nicht mehr von Abgaben ausgenommen. Grossbank ist für NEUTRAL bis 48 Fr.

Poenina: Altaktionär Thomas Kellenberger verkauft Teile seines Aktienpakets seinem Mitaktionär Willy Hüppi.

SGS: Barclays will es wissen, ist für OVERWEIGHT bis 3150 (3000) Fr. Erhöht nach dem Investorentag die Gewinnerwartungen.

Siegfried: Anhaltspunkte verdichten sich, dass Hacker-Angriff grössere Sache sein könnte. Aktie seit Tagen unter Druck. Siegfried mit der Abpackung des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer/Biontech betraut. Ein Schelm, wer böses dabei denkt. Mirabaud Securities senkt auf HOLD (Buy) bis 828 Fr.

Sulzer: Kepler Cheuvreux geht auf BUY (Hold) bis 132 (105) Fr. Aktie für Research Partners ein Kauf bis 140 (130) Fr. Abspaltung von Applicator Systems erfolgt früher als gedacht.

Swatch Group: Goldman Sachs erhöht auf 380 (370) Fr. mit BUY.

Ypsomed: Aktie für Vontobel ein Kauf mit BUY bis 175 (173) Fr.

Zur Rose: US-Onlinegigant Amazon.com will künftig an Verkaufsstellen von Whole Foods auch Medikamente anbieten. Branchenbeobachter sehen darin längerfristig mögliche Bedrohung für Zur Rose und Shop Apotheke. Ist allerdings noch ziemliche Zukunftsmusik.

Derivate: Mit Ausnahme früher Umsätze im Call-Warrant SWOEJB auf SoftwareOne herrscht ziemliche Flaute.