New Yorker Börse vergangene Nacht im Sitzungsverlauf nachgebend. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren bis zu 0.7pc. Dortige Börsen dennoch freundlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen klar im Angebot. Gold und Silber hingegen flott unterwegs.