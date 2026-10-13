Das ist an den Märkten passiert
...73.70 Franken. Börsenwert des führenden Marktexpansionsdienstleisters aus Zürich knapp ein Viertel höher als noch im Januar. Folgen nach dem starken Lauf der letzten Wochen Kurszielerhöhungen oder überdenken erste Analysten ihre Kaufempfehlungen? Wir werden es sehen...
New Yorker Börse vergangene Nacht im Sitzungsverlauf nachgebend. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren bis zu 0.7pc. Dortige Börsen dennoch freundlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen klar im Angebot. Gold und Silber hingegen flott unterwegs.
SMI vorbörslich gut behauptet. Givaudan und Sulzer gefragt. Warten auf die ersten US-Bankenabschlüsse am Nachmittag.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Givaudan +4.0% (Zahlen)
Sulzer +2.0% (Zahlen)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Ypsomed: Berenberg Bank startet wieder mit BUY bis 450 Fr. Operative Gewinnmargen dürften trotz Preisdruck hoch bleiben. Aktie angesichts guter Wachstumsaussichten attraktiv bewertet.
Givaudan: Neunmonatsumsatz 5.89 Mrd Fr. (erw. 5.78 Mrd Fr.). Org. Wachstum +5.2pc (erw. +4.7pc). Wachstumsbeschleunigung im dritten Quartal dürfte in Börsenkreisen gut ankommen. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 3350 Fr. Bernstein Société Générale in akuter Erklärungsnot mit UNDERPERFORM bis 2886 Fr.
Clariant: Kepler Cheuvreux will es wissen mit BUY bis 13 (11) Fr. Zuständiger Analyst passt seine Gewinnerwartungen gleichzeitig jedoch nach unten an. Bernstein Société Générale um einiges zurückhaltender mit MARKET PERFORM bis 10.20 (8) Fr.
Flughafen Zürich: Fertigt im September 3.13 Mio Passagiere ab. Ein Plus von 2.6pc. Kommerzieller Umsatz +2.2pc auf 58 Mio Fr. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 230 Fr. und Vontobel für BUY bis 260 Fr.
Kühne+Nagel: UBS erhöht zähneknirschend auf 225 (205) Fr. mit NEUTRAL. Seefrachtraten durch die geopolitischen Spannungen gut unterstützt.
Landis+Gyr: Stromzählerhersteller hat eigenen Angaben zufolge bisher knapp 359'000 eigene Aktien im Gegenwert von 17.7 Mio Fr. zurückgekauft.
Logitech: J.P. Morgan trimmt auf 78 (83) Fr. mit NEUTRAL. Trägt mit den Anpassungen möglichen Problemen entlang der Lieferkette Rechnung.
PolyPeptide: Samsung Biologics hält nach Ablauf der regulären Übernahmefrist knapp 88pc. Verbleibende Aktionäre erhalten nun bis zum 30. Oktober die Gelegenheit, ihre Titel anzudienen.
Schweiter: Stefan Boenders löst den bisherigen Finanzchef Urs Scheidegger ab. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Sulzer: Auftragseingang nach neun Monaten 2.75 Mrd Fr. (erw. 2.65 Mrd Fr.). Ausblick bleibt derselbe. Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 196 Fr. und Vontobel für HOLD bis 175 Fr.
Swiss Re: Vontobel geht auf HOLD (Buy) bis 145 (150) Fr. Nicht-Leben-Geschäft dürfte sich abschwächen.
Zurich Insurance: Vontobel geht auf BUY (Hold) bis 655 (630) Fr. Beazly-Übernahme dürfte Aktionärswerte generieren.