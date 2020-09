New York macht am Freitag im späten Handel kräftig Boden gut. Asiatische Börsen bisweilen jedoch uneinheitlich. US-Aktienfutures zur Stunde zwischen 0.5 und 1.2 Prozent tiefer gestellt. Europa vor weiterem Erholungsversuch. Gilt anstatt "in Kursschwächen kaufen" neuerdings "in Kursstärken verkaufen"? Die nächsten Tage werden es zeigen.